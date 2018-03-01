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Пентагон признал бездоказательность заявлений о химатаках в Сирии

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Фото: REUTERS
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США не имеют доказательств применения сирийскими правительственными войсками химического оружия против жителей Восточной Гуты.

«Мы пока не видели таких доказательств», — заявила на брифинге официальный представитель Пентагона Дана Уайт. Ее слова приводит «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, Великобритания пообещала начать бомбардировки Сирии, если появятся доказательства химактак со стороны Дамаска. Минобороны России назвало фарсом подобные заявления.

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