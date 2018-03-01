Украина пожаловалась на «Газпром» в Евросоюз

Украина направила ЕС ноту из-за якобы отказа «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража.

В обращении Киев требует применить механизм предупреждения в энергосфере, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Ее заявление приводится на странице МИД Украины в Facebook.

«Сегодняшние действия «Газпрома» относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа на Украину и в ЕС», — утверждает замминистра.

Она подчеркнула, что Киев «инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина — ЕС — Россия относительно обеспечения стабильности поставок газа на Украину и в ЕС».

Как писал портал iz.ru, «Газпром» 1 марта приостановил поставки газа на Украину и намерен опротестовать решение арбитража. В свою очередь, Киев утверждает, что российская компания не вернула предоплату за поставки на март. Президент Украины предложил арестовать имущество «Газпрома», если решение арбитража по выплатам останется невыполненным.