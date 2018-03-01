Прямой эфир

Путин посетил игру Высшей лиги КВН

0
Фото: ТАСС/Алексей Дружини
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин посетил 1/8 финала Высшей лиги КВН. Игра прошла в четверг, 1 марта, в Театре Российской армии.

За выход в четвертьфинал поборются пять команд — «Русская дорога» (Армавир), «Раисы» (Иркутск), «Морская академия» (Мурманск), «Борцы» (Сургут) и «Наполеон Динамит» (Тюменская область). Телевизионная версия будет продемонстрирована в мартовские праздники на «Первом канале», говорится на сайте Клуба.

Нынешний визит Путина к кавээнщикам стал восьмым по счету. Последний раз президент посещал Клуб в ноябре 2016 года, передает ТАСС.

Идея о создании «Клуба веселых и находчивых» принадлежит Альберту Аксельроду, Михаилу Яковлеву и Сергею Муратову. Передача выходила в эфир в 1961–1971 годах. Она вернулась в эфир спустя 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Команда КВН и барды выступили перед российскими военными в Сирии
Володин указал на значимость послания Путина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017