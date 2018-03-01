Путин посетил игру Высшей лиги КВН

Президент России Владимир Путин посетил 1/8 финала Высшей лиги КВН. Игра прошла в четверг, 1 марта, в Театре Российской армии.

За выход в четвертьфинал поборются пять команд — «Русская дорога» (Армавир), «Раисы» (Иркутск), «Морская академия» (Мурманск), «Борцы» (Сургут) и «Наполеон Динамит» (Тюменская область). Телевизионная версия будет продемонстрирована в мартовские праздники на «Первом канале», говорится на сайте Клуба.

Нынешний визит Путина к кавээнщикам стал восьмым по счету. Последний раз президент посещал Клуб в ноябре 2016 года, передает ТАСС.

Идея о создании «Клуба веселых и находчивых» принадлежит Альберту Аксельроду, Михаилу Яковлеву и Сергею Муратову. Передача выходила в эфир в 1961–1971 годах. Она вернулась в эфир спустя 15 лет.