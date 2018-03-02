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Центральной идеей экономической повестки послания президента Федеральному собранию стала уже ранее поставленная задача ускорения темпов роста выше среднемировых. Предполагается, что это может быть сделано за счет увеличения производительности труда, усиления адресности государственной поддержки: помогать только самым эффективным и нуждающимся отраслям, а не всем подряд. Также президент заявил о необходимости увеличения инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства, вклад которого в ВВП за шесть лет должен приблизиться к 40%. Несырьевой экспорт планируется удвоить в течение следующего президентского срока.

В целом меры по ускорению роста, о которых говорил президент, опираются на экономическую программу Центра стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина. Она, в частности, предполагает увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру как минимум с 2019 года.

Владимир Путин отметил, что на здравоохранение будет направляться более 4% ВВП, а на автомобильную инфраструктуру — более 11 трлн рублей за шесть лет (в среднем 1,8% ВВП за год). Отметим, что обе эти цифры даже превышают уровни, обозначенные в плане ЦСР: 3,5% на здравоохранение и 1,6–1,7% на транспортную инфраструктуру соответственно.

Интересно, что, согласно плану ЦСР, достигнуть увеличения финансирования этих направлений предполагается как за счет перераспределения расходов, например, сокращения финансирования правоохранительной деятельности, так и за счет увеличения расходов в целом. ЦСР предполагает больший по сравнению с планом Минфина дефицит бюджета. Обратим внимание на то, что это, в частности, происходит за счет увеличения в том числе и расходов на оборону и социальную политику.

Ответ на вопрос об источниках для финансирования этих дополнительных бюджетных расходов оказался менее подробным. Президент предложил найти их в увеличении эффективности расходования средств, привлечении частных инвестиций, а также в новых налоговых условиях, которые после выборов должны быть выработаны новым правительством.

Налоговый ресурс действительно может стать важным источником финансирования как за счет усиления администрирования налогов, так и за счет изменения ставок. Обсуждавшиеся предложения экспертов предполагали повышение ставки НДФЛ до 15% с введением вычета для наименее обеспеченных слоев населения, отмены льготной ставки НДС (10%) или вовсе повышения базовой ставки НДС до 22% в обмен на снижение тарифа по страховым взносам до 22%.

Однако возможное усиление налогового бремени может оказать заметный негативный эффект на темпы роста доходов населения, что затормозит восстановление потребления.

Не стоит забывать и про другой важный ресурс для бюджета — повышение пенсионного возраста, о котором президент не упомянул. На данный момент ежегодный трансферт федерального бюджета Пенсионному фонду РФ составляет 3,3–3,4 трлн рублей. Мера по повышению возраста для выхода на пенсию помогла бы сократить эту сумму.

Задача стимулирования экономики остается достаточно амбициозной даже с учетом увеличения расходов на образование, здравоохранение, инфраструктуру — успех во многом зависит от роста частных инвестиций.

Автор — макроаналитик Райффайзенбанка

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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