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Жителя Массачусетса обвинили в отправке сыну Трампа письма с порошком

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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За отправкой письма с порошком и угрозами сыну президента США Дональду Трампу-младшему стоит житель Массачусетса. Об этом сообщили в офисе федерального прокурора в Бостоне.

Отмечается, что подозреваемый отправил несколько подобных писем, в том числе сыну американского президента, передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, инцидент произошел 12 февраля текущего года. Письмо, адресованное Трампу-младшему, вскрыла его супруга Ванесса, после чего была госпитализирована.

Впоследствии выяснилось, что порошок не представляет опасности, а причиной госпитализации женщины стал стресс.

Комментируя инцидент, Трамп-младший заявил, что письмо было отправлено политическими оппонентами. Он отметил, что выражение противоположных взглядов определенными лицами с помощью такого возмутительного поведения считает отвратительным.

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