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Более 1 млн рублей потратят на покупку книг для библиотеки на Сахалине

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В Сахалинской области объявлен аукцион на приобретение литературы в областную универсальную научную библиотеку, тендер размещен на сайте госзакупок.

Всего требуется приобрести 1659 книг общей стоимостью около 1,4 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета. Помимо учебной литературы, библиотеке требуются книги рецептов, литература по истории, психологии, медицине, культуре, искусству, а также энциклопедии.

В частности, подрядчику предлагают приобрести «Игрушки из бисера», «Здоровье без лекарств: о чем молчат врачи», «Большую энциклопедию драгоценных камней» и другие издания, пишет ИА SakhalinMedia.

Победитель электронных торгов будет назван 12 марта, книги должны быть поставлены в библиотеку не позднее 30 апреля.

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