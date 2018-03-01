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Рождаемость и количество браков выросли в Краснодарском крае

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Кубань вошла в лидеры российского рейтинга по всем демографическим показателям, в регионе в начале 2018 года выросла рождаемость и увеличилось количество заключаемых браков.

Рейтинг опубликовал Росстат за январь 2018 года. Согласно данным аналитиков, в Краснодарском крае увеличилось количество новорожденных, зарегистрированных браков, сократилось число умерших. При этом выросло и число разводов, пишет ИА KrasnodarMedia.

По количеству браков Кубань занимает четвертое место по России, свадьбы сыграли 1944 пары. По числу новорожденных и умерших Краснодарский край попал на третье место, всего на Кубани выдано 6207 свидетельств о смерти. Развод оформили 2159 пар.

Всего в России за январь родилось 135 тыс. детей, умерших с начала года — 165,8 тыс., зарегистрировано 49 тыс. браков, а число разводов достигло 48,8 тыс.

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