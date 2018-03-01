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Порошенко созвал заседание СНБО Украины

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, сообщили украинские СМИ со ссылкой на информированный источник.

«Сегодня состоится заседание СНБО», — приводит украинское агентство УНИАН заявление источника.

По его словам, СНБО будет рассматривать вопрос о продлении антироссийских мер, в том числе — против российских банков. По результатам заседания ожидается проведение брифинга.

Напомним, после принятия закона о реинтеграции Донбасса от Киева ждут шагов по его реализации. Этот закон Порошенко подписал 20 февраля, документ объявляет Россию «страной-агрессором» и существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых структур, что фактически открывает Киеву дорогу к военному вторжению в Донбасс.

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