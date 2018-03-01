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Автобусы с рабочими застряли на трассе в Красноярском крае из-за снега

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Два автобуса не смогли проехать по дороге от рудника к норильскому Талнаху из-за сильной метели, рабочих эвакуировали спасатели.

От рудника «Скалистого» автобусам нужно было проехать 5 км в условиях нулевой видимости. Но после 1 км пути транспортные средства остановились, так как из-за сильной метели дорога оказалась занесена снегом. Всего в автобусах находились 37 человек, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Транспорт застрял еще ночью, но связаться со спасателями пострадавшие смогли только через несколько часов.

К месту происшествия были отправлены три автомобиля «Урал», «Газель» и вездеход предприятия «Норникель». Также в готовности находились два снегохода и два вездехода. До первого автобуса спасательная группа добиралась более двух часов, еще три часа потребовалось на путь до второго автобуса.

Спасенных рабочих доставляют на рудник «Комсомольский». Спасательная операция продлилась более 7 часов.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в регионе МЧС распространило еще 28 февраля. В Красноярском крае прошел сильный снег, порывы ветра достигали 25 м/с.

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