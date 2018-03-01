Прямой эфир

Мониторинг строений провели в исторической части Тулы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В историческом центре Тулы проведен мониторинг строений. Речь идет о зданиях на территориях, примыкающих к улице Металлистов. Всего проверено 45 объектов, половина из которых находятся в частной собственности.

Как сообщила замглавы управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, которые приводит ИА «Тульские новости», фасады зданий необходимо приводить в соответствие с правилами благоустройства. Все владельцы получат требования на устранение нарушений. Кроме того, в соответствие с нормами должны быть приведены ограждения и земельные участки.

В случае невыполнения предписаний юридические лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 300 тыс. рублей, а индивидуальные предприниматели — на сумму от 10 до 30 тыс. рублей.

В историческом центре Тулы продолжают работать археологи. К примеру, 21 февраля портал iz.ru сообщал о том, что возле Тульского кремля были обнаружены уникальные захоронения с деревянными гробами, сделанными из колод.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Археологи нашли шахматы XIV-XV веков при раскопках под Новгородом
Археологи нашли более 10 тыс. артефактов при раскопках в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017