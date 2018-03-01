Мониторинг строений провели в исторической части Тулы

В историческом центре Тулы проведен мониторинг строений. Речь идет о зданиях на территориях, примыкающих к улице Металлистов. Всего проверено 45 объектов, половина из которых находятся в частной собственности.

Как сообщила замглавы управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, которые приводит ИА «Тульские новости», фасады зданий необходимо приводить в соответствие с правилами благоустройства. Все владельцы получат требования на устранение нарушений. Кроме того, в соответствие с нормами должны быть приведены ограждения и земельные участки.

В случае невыполнения предписаний юридические лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 300 тыс. рублей, а индивидуальные предприниматели — на сумму от 10 до 30 тыс. рублей.

В историческом центре Тулы продолжают работать археологи. К примеру, 21 февраля портал iz.ru сообщал о том, что возле Тульского кремля были обнаружены уникальные захоронения с деревянными гробами, сделанными из колод.