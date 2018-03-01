Рыбоводство признали перспективным направлением для тамбовского АПК

В Тамбовской области рыбоводческая отрасль стала перспективным направлением. Власти региона признали, что рыбоводство сейчас активно развивается в рамках реализации программы импортозамещения. Так, в области работает уже семь специализированных рыбоводческих предприятий. В их прудах в основном выращивают карася, толстолобика, карпа и белого амура.

Как отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру», рыбоводство планируют развивать, в частности, за счет увеличения производства карповой аквакультуры. Индивидуальные предприниматели для этого получают участки на водоемах в руслах рек и ручьев. Только за последние три года на территории региона выделено 42 таких участка.

Кроме того, в Тамбовской области развивается производство ценных пород рыб: осетра, сома и стерляди. Их разводят в водоемах закрытого типа. Проекты реализуют ООО «Тамбовский осетр» и ООО «Агро М». Специалисты отмечают, что создание искусственной среды обитания рыбы позволяет в кратчайшие сроки производить большой объем продукции, причем круглогодично.