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870 кг незаконно добытых крабов и креветок изъяли пограничники в Приморье

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ в Приморском крае задержали две машины, в которых обнаружено около 870 кг крабов и креветок без сопроводительных документов.

Первый автомобиль был остановлен в бухте Спокойной. В иномарке пограничники нашли 20 мешков с крабами разного вида. Общий вес членистоногих превышал 140 кг, пишет ИА PrimaMedia. По оценке специалистов, стоимость улова может составлять около 100 тыс. рублей. При этом водитель не смог предоставить документы, которые подтверждали бы законность улова.

Еще более 700 кг гребенчатых креветок пограничники обнаружили в машине в бухте Валентин. Водитель заявил, что морской деликатес его попросили перевезти из Находки во Владивосток неизвестные люди.

Правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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