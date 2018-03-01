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Россельхознадзор с 5 марта разрешает ввоз овощей из Турции

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Helmut Baar
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Россельхознадзор разрешит ввоз в страну баклажанов, перцев, гранатов, салатов, тыкв и прочих овощей семейства тыквенных из Турции. Ограничение будут сняты 5 марта текущего года.

В сообщении пресс-службы ведомства подчеркивается, что обязательным условием для снятия санкций будут являться гарантии турецкого министерства продовольствия и животноводства в части фитосанитарной безопасности.

Россельхознадзор решил снять ограничения, поскольку не было выявлено случаев ввоза карантинных объектов.

Как писал портал iz.ru, Россия ввела запрет на поставки овощей из Турции в 2016 году. Поводом для ограничений стало низкое качество продукции. Кроме того, ряд турецких продуктов попал под санкции 1 января 2016 года после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24.

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