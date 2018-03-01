СК завел дело по факту смерти двух женщин при пожаре в Раменском

СК возбудил уголовное дело после хлопка газа в жилом доме в подмосковном Раменском, в результате чего погибли две женщины. Об этом сообщили в СК РФ.

Трагедия произошла утром в четверг, 1 марта, в пятиэтажном жилом доме по улице Кирова. В доме начался пожар, из-за чего из здания эвакуировали 30 человек. По данным пресс-службы главы Московской области Андрея Воробьева, в результате ЧП пострадали 13 человек, поскольку некоторые люди прыгали из окон, спасаясь от огня. Еще двое погибли. Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу. У всех медики диагностировали отравление угарным газом. В качестве основной версии пожара в СК рассматривают хлопок газа.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух женщин при хлопке в многоэтажном доме. По предварительным данным, хлопок произошел на втором этаже из-за скопления бытового газа. В настоящее время устанавливаются причины случившегося, уточняется точное количество пострадавших, выясняется собственник квартиры, назначены необходимые экспертизы, сообщает телеканал «360». Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.