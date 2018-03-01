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Росавиация выделила субсидию на рейс Брянск–Санкт-Петербург

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Авиарейс Санкт-Петербург–Брянск вошел в список субсидируемых на 2018 год. В связи с этим цены на перелет будут снижены. Теперь в одну сторону улететь можно за 3,4 тыс. рублей. Кроме того, в ближайшие два месяца появится безбагажный тариф.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, рейсы начнут выполняться с 26 марта. Самолеты будут следовать по этому направлению по понедельникам и пятницам. Со 2 мая к дням вылета прибавится среда.

Из Петербурга самолет будет отправляться в 7:50. С мая время вылета перенесут на 7:30. Из Брянска отправление рейса запланировано на 10:10, а в мае — на 09:55.

Портал iz.ru сегодня сообщил, что Росавиация лишила авиакомпанию Azur Air допуска на выполнение 28 рейсов. Большинство из них чартерные. Так, перевозчику запрещено летать из Москвы и Санкт-Петербурга в Бургас, Пунта-Кану, Барселону, Пальма-де-Майорку и Варадеро.

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