Путин назвал новые сроки открытия движения по Крымскому мосту

Президент Владимир Путин указал более короткие сроки начала движения по Крымскому мосту.

«Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году — и железнодорожное сообщение», — заявил глава государства в послании Федеральному собранию.

Ранее сообщалось, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года, уточняет ТАСС.

Крымский мост имеет протяженность в 19 км, его строительство началось в феврале 2016 года. Это самый крупный мост в России. Цель проекта — обеспечить транспортную доступность Республики Крым вне зависимости от погодных условий.