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Путин назвал новые сроки открытия движения по Крымскому мосту

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Президент Владимир Путин указал более короткие сроки начала движения по Крымскому мосту.

«Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году — и железнодорожное сообщение», — заявил глава государства в послании Федеральному собранию.

Ранее сообщалось, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года, уточняет ТАСС.

Крымский мост имеет протяженность в 19 км, его строительство началось в феврале 2016 года. Это самый крупный мост в России. Цель проекта — обеспечить транспортную доступность Республики Крым вне зависимости от погодных условий.

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