Родители и ГИБДД проверили снежные горки в Тюмени

Тюменские инспекторы ДПС и участники родительских патрулей проверили на безопасность снежные горки, на которых дети катаются во дворах жилых домов.

Сотрудников Госавтоинспекции интересовало, насколько безопасны места, где играют дети. Вместе с родителями они разъяснили ребятам, почему нельзя кататься с горок, спуски которых находятся неподалеку от проезжей части. Также инспекторы ГИБДД вместе с родителями напомнили детям правила поведения на дороге, пишет сайт megatyumen.ru.

По результатам проверки родительский патруль будет ликвидировать горки, которые не отвечают требованиям безопасности.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в Москве ребенок скатился с насыпи под поезд. Пятилетний мальчик получил травмы и был госпитализирован, с места происшествия его эвакуировали на вертолете.