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Экс-сотрудника МЧС Оренбуржья оштрафовали за попытку присвоить жилье

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Суд Оренбурга вынес приговор в отношении экс-первого замруководителя регионального ГУ МЧС Петра Ляшко. Он обвинялся в фальсификации доказательств по делу о попытке присвоения квартиры стоимостью около 5 млн рублей.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», Ляшко планировал присвоить жилое помещение, находящееся в собственности. Он подделал документы и подал их в суд. Однако его попытка не увенчалась успехом.

Суд решил оштрафовать бывшего чиновника на 150 тыс. рублей. Однако от уголовного наказания он освобожден в связи с истечением сроков давности.

Портал iz.ru 26 февраля сообщал о задержании в Махачкале начальника отдела по борьбе с оргпреступностью. Хайбулу Ибнухаджарова подозревают в финансовых махинациях. Кроме того, дела возбуждены в отношении двух сотрудников МВД по Дагестану. Офицеров обвиняют в фальсификации командировочных расходов.

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