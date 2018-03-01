В очередном ежегодном послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о ключевой позиции в улучшении качества жизни российских граждан — увеличении финансирования системы здравоохранения до 5% от ВВП. Это нужное и важное изменение. Дополнительные вложения — это не просто социальная поддержка граждан, не «черная дыра», в которую деньги будут вложены безвозвратно. Через несколько лет они гарантированно принесут дополнительную прибыль в бюджет. Продолжительность и качество жизни россиян улучшатся, а значит, они смогут дольше работать и приносить дополнительную пользу национальной экономике.

Увеличение финансирования системы здравоохранения в первую очередь должно привести к увеличению продолжительности здоровой жизни наших сограждан. Президент уже обозначил цель: россияне должны жить не меньше 80 лет — это уровень Германии и Японии. По итогам 2017 года в нашей стране средняя ожидаемая продолжительность жизни составляла 72,6 года. Особый вклад в увеличение показателя внесет анонсированная главой государства программа по борьбе с онкологией — второй причиной смертности в России.

Чтобы достичь результата, важно распределить дополнительные средства с умом. Сегодня у нас есть сложности с подготовкой управленцев в сфере медицины. Большинство главных врачей не могут организовать беспрерывную качественную медицинскую помощь пациентам. Сколько бы денег государство не вкладывало в развитие системы здравоохранения, пока изменения будут минимальны до тех пор, пока выделенными средствами никто не сможет распорядиться грамотно. Необходимо полностью перестроить систему образования в медицинских высших учебных заведениях и озаботиться подготовкой качественных управленцев.

Однако, если сегодня просто инвестировать деньги в строительство и ремонт больниц и поликлиник, закупить новое оборудование, открыть кабинеты по всем профилям, то всё равно возникает новый вопрос. Кто будет работать в этих кабинетах на новом дорогостоящем высокотехнологичном оборудовании? Сейчас в нашей стране для этого крайне мало специалистов соответствующей квалификации.

На сегодняшний день в России укомплектованность медицинских учреждений необходимым современным оборудованием составляет около 20%. При этом оно используется только на четверть от своего ресурса. Основная причина в том, что на нем просто мало кто умеет работать. Российские врачи по какой-то причине застряли в прошлом веке, хотя, к счастью, не все. В стране, безусловно, есть грамотные специалисты, но их явно недостаточно для решения задач отрасли. В этом вопросе мы серьезно отстаем от развитых стран.

Подготовка квалифицированных кадров также поможет сэкономить серьезные ресурсы в сфере здравоохранения. Первоочередная задача здесь - не лечение, а предупреждение заболеваний, выявление их на ранних стадиях. Этому, конечно, будет способствовать и расширение поликлинической сети, и ежегодные медосмотры, о которых сказал президент, но так же не менее важна и работа специалистов. Ранняя выявляемость заболеваний поможет решать проблемы с минимальными потерями как для здоровья пациента (а, следовательно, для качества и продолжительности его жизни), так и минимизирует финансовые потери системы здравоохранения.



Но, пока мы не решим базовую задачу по формированию пула квалифицированных специалистов в системе здравоохранения, любые вложения будут приводить не к улучшению качества медицинской помощи, а к инфляции в этой области.

Автор — директор Института развития общественного здравоохранения, член общественного совета при Минздраве

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