Три человека погибли в результате ДТП в Коми

Три человека погибли, еще четверо пострадали, в их числе годовалый ребенок, в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Сыктывкар–Троицко-Печорск.

«Сегодня в 12:30 мск на 145 км трассы Сыктывкар–Троицко-Печорск в Усть-Куломском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Столкнулись ВАЗ и Volkswagen, в результате три человека, находившиеся в салоне ВАЗа, погибли на месте», — сообщили ТАСС в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Уточняется, что после ДТП в Усть-Куломскую центральную региональную больницу были доставлены две женщины, мужчина и годовалый ребенок. «С ребенком всё в порядке, но врачи решили оставить его пока под наблюдением. Женщины и мужчина проходят обследование, характер полученных ими травм уточняется», — добавили в пресс-службе республиканского минздрава.