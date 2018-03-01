Праздничный обед устроят питомцам зоопарка в Липецке в День кошек

В зоопарке Липецка зверей угостят праздничным обедом в честь Дня кошек. Бенгальская тигрица, львы, тигры, пума, кот-рыболов, дальневосточные леопарды, сервалы и рыси получат самые лучшие куски мяса и новые игрушки.

В администрации зоопарка отметили, что не зря в честь представителей семейства кошачьих учредили специальный праздник День кошек, который отмечается в России в первый день весны. В некоторых странах кошки находятся на особом положении. Например, в Австрии каждой кошке, которая охраняла склады с продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия. А в Китае кошки охраняются на законодательном уровне, сообщает GOROD48.

В этот же день в Липецкой областной универсальной научной библиотеке пройдет акция, которую организуют местные волонтеры-зоозащитники. Они будут собирать корма для кошек и собак, крупы, теплые одеяла и мягкие игрушки. Затем это будет передано в один из городских приютов.