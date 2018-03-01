Три новые особо охраняемые территории появятся на Сахалине

Статус особо охраняемых природных территорий планируется присвоить бассейнам рек Набиль и Даги, а также озеру Айнскому на Сахалине, это необходимо для защиты редких рыб и птиц от браконьеров.

Основной целью создания ООПТ является сохранение ценной породы рыбы — сахалинского тайменя, внесенного в Красную книгу России. Кроме того, власти Сахалинской области намерены в целом защитить территории от браконьеров. Министерство лесного и охотничьего хозяйства региона считает, что важно учесть интересы тех, кто занимается охотой и рыбалкой на любительском уровне. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В районе рек Набиль и Даги уже проведены научно-исследовательские работы, необходимые для присвоения статуса ООПТ, на озере Айнском они будут проведены в 2018 году. Возле этого водоема гнездятся или встречаются во время миграций сапсаны, кречеты, мандаринки, лебеди-кликуны, черные кряквы и белоплечие орланы.

Присвоение статуса особо охраняемых природных территорий будет оформлено постановлением правительства Сахалинской области.