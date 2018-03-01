Прокуратура проверит коммунальщиков из-за ЧП с водой в Саратове

Массовое отключение холодной воды произошло в результате аварии на насосной станции в Саратове, сотрудники прокуратуры ищут виновных в чрезвычайной ситуации.

Сообщение о коммунальной аварии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу сегодня, 1 марта, около 11.35. На насосной станции «Вольская» в Саратове вышел из строя питающий электрокабель, в результате без снабжения остались около 7 тыс. жилых домов. Подача холодной воды была прекращена в Ленинском районе города, а также в селах Сторожевка и Малая Саратовка, на хуторе Бартоломеевском, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

На место аварии отправлены сотрудники прокуратуры.

«В ходе проверки будут установлены лица, причастные к созданию аварийной ситуации, дана оценка степени их вины и приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования в целях обеспечения устранения нарушений, привлечения к ответственности виновных лиц», — говорится в сообщении прокуратуры Саратовской области.

Спустя 4 часа после аварии запущен один из двух агрегатов насосной станции, подача холодной воды саратовцам возобновлена.