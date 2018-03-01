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Город Пионерский исключили из охранной зоны курортов

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Правительство РФ вывело город Пионерский в Калининградской области из охранной зоны курортов. Отныне на него не распространяются никакие ограничения.

По словам главы регионального агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Натальи Васюковой, причина исключения города в том, что он не вошел в перечень курортов федерального значения. Нет его и в перечне курортов регионального и местного значения. В Пионерском нет лечебных ресурсов и он не соответствует признакам, по которым какую-либо территорию признают курортной.

При этом чиновник отметила, что властям хотелось бы сохранить Пионерский как город для отдыха. Поэтому сейчас в муниципалитете разрабатывают концепцию застройки центральной части. В ближайшее время, по словам Васюковой, будет выбран подрядчик для разработки генерального плана.

Калининград.Ru напоминает, что в феврале федеральные власти утвердили границы и режимы санитарной зоны курортов Светлогорск-Отрадное и Зеленоградск. Там запрещены любые виды работ, которые загрязняют почву, воздух и воду и наносят ущерб лесам и зеленым насаждениям. Также на этих территориях предусматривается выполнение санитарно-оздоровительных и природоохранных мероприятий.

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