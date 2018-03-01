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Пенсионер в Калининграде выстрелил в диджея за отказ поставить песню

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59-летний житель Калининграда задержан за то, что выстрелил в диджея в одном из городских ресторанов. Он открыл огонь по сотруднику заведения за то, что тот отказался поставить музыкальную композицию.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное УМВД, в полицию обратился 37-летний пострадавший. По его словам, напавший на него требовал поставить песню, не подходящую по формату для его ресторана. Получив отказ, мужчина начал ругаться, а уже в фойе заведения выстрелил пострадавшему в живот и скрылся.

Позже, уже после задержания подозреваемого, выяснилось, что он стрелял из охотничьего устройства для запуска сигнальных ракет. Против него заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине грозит до четырех месяцев ареста.

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