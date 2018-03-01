Прямой эфир

Гостиницам в Амурской области начали присваивать «звезды»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Амурской области начали определять классификацию отелей, пока звездность есть только у трех гостиниц региона.

Гостиница «Зея» в Благовещенске получила три звезды, гостиница «Юбилейная» стала двухзвездочной, а «Восток» в Сковородинском районе получил одну звезду. Кроме того, в ближайшее время может быть классифицирована гостиница «Дружба» в Благовещенске. Учреждение подавало заявку на три звезды, сообщает «Амурская служба новостей».

По данным Амурстата, в области зарегистрировано более 140 гостиниц, отелей, хостелов и меблированных комнат.

Классификация у отелей, гостиниц, хостелов, меблированных комнат, а также турбаз, кемпингов и молодежных лагерей должна быть определена в соответствии с федеральным законом. С 1 января 2018 года предоставление услуг без сертификата облагается штрафом для учреждений более чем на 50 номеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал закон о присвоении «звезд» гостиницам и пляжам
Госдума приняла закон о классификации гостиниц

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017