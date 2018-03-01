Гостиницам в Амурской области начали присваивать «звезды»

В Амурской области начали определять классификацию отелей, пока звездность есть только у трех гостиниц региона.

Гостиница «Зея» в Благовещенске получила три звезды, гостиница «Юбилейная» стала двухзвездочной, а «Восток» в Сковородинском районе получил одну звезду. Кроме того, в ближайшее время может быть классифицирована гостиница «Дружба» в Благовещенске. Учреждение подавало заявку на три звезды, сообщает «Амурская служба новостей».

По данным Амурстата, в области зарегистрировано более 140 гостиниц, отелей, хостелов и меблированных комнат.

Классификация у отелей, гостиниц, хостелов, меблированных комнат, а также турбаз, кемпингов и молодежных лагерей должна быть определена в соответствии с федеральным законом. С 1 января 2018 года предоставление услуг без сертификата облагается штрафом для учреждений более чем на 50 номеров.