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Стая волков бегает по городу в Югре

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Жители города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе сообщают о волках, по улицам бродят десятки хищников.

Волков заметили в районе поймы реки Большой Балык, которая находится между СНТ «Таежный» и лыжной трассой возле улицы Православной. Зверей замечают эпизодически с 25 февраля, пишет ИА «Ура.ру». По оценкам горожан, стая достаточно большая, по городу может бродить не один десяток волков.

В администрации Пыть-Яха напоминают, что при встрече с волком нельзя смотреть на него в упор. Животное можно напугать громкой речью, также стоит поднять руки, чтобы казаться выше.

Также стаю волков недавно заметили в деревне Филиппова Гора в Новгородской области. Местные жители жалуются, что хищники уже загрызли пять домашних собак.

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