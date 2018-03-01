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Возможность использования парковок для инвалидов расширили в Тюмени

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Поправки в региональный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности приняты в Тюмени, они расширяют список тех, кто может пользоваться парковками для инвалидов.

Согласна поправкам, на спецпарковках смогут оставлять свои автомобили инвалиды III группы. Законопроект был поддержан областными депутатами единогласно, сообщает ИА «Ура.ру».

Под специальные парковки выделяется 10% мест возле объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Жители Тюмени неоднократно жаловались, что парковки регулярно пустуют даже в час пик, когда автомобилисты не могут найти свободные места. Принятые поправки должны привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

В ГИБДД Тюменской области уточнили, что в 2017 году с парковочных мест для инвалидов было вывезено 539 автомобилей.

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