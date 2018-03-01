Дикие лебеди зимуют в сарае у жителя Рязанской области

Два диких лебедя зимуют в сарае у жителя одного из сел Сасовского района Рязанской области. Они живут там вместе с домашними курами. Фермер дал имена птицам — Мартин и Марта.

Как сообщает РИА «7 новостей», первого лебедя-шипуна мужчине принесла соседка еще в ноябре. Она обнаружила обессилевшую птицу на пустыре у своего дома.

Второй лебедь был обнаружен в декабре на полынье в реке Цна. Птицу вылечил местный ветеринар, после чего Марта составила пару ранее найденному Мартину.

Как говорят специалисты, фермер спас лебедей от смерти. Оставшись на воле, они бы либо замерзли, либо пошли на корм бродячим собакам.

Предполагается, что весной лебедей выпустят на волю.

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