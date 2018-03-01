Путин назвал условия роста экономики России

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию назвал факторы, которые будут способствовать развитию экономики страны.

«В России сегодня, по сути, сформирована новая макроэкономическая реальность с низкой инфляцией и общей устойчивостью экономики», — отметил глава государства.

Эти условия позволят государство постепенно понижать процентную ставку и повышать доступность кредита.

«Для дальнейшего изменения структуры национальной экономики, наращивание ее конкурентоспособности необходимо на принципиально ином уровне задействовать источники роста. Прежде всего, увеличить производительность труда», — заявил президент.

Второй источник роста — увеличение инвестиций. «Чтобы обеспечить устойчивый рост необходимо обеспечить рост инвестиций до 25%, а в перспективе — до 27%. Рассчитываю, что новое правительство совместно с Банком России представит конкретный план действий», — отметил Путин.

Третий масштабный резерв экономического роста — это развитие малого и среднего предпринимательства. Его вклад в ВВП должен приблизиться к 40%, а число занятых в этих сферах должно вырасти до 25 млн человек.

«Еще один источник роста — развитие несырьевого экспорта. Здесь необходимо снять все административные барьеры. В течение шести лет мы должны удвоить несырьевого экспорта — до 250 млрд», — резюмировал президент.