Новая солнечная электростанция запущена в Астраханской области

В Астраханской области завершено строительство солнечной электростанции «Нива», она позволит значительно сэкономить природные ресурсы и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Годовая выработка новой СЭС в Приволжском районе ожидается на уровне 20 ГВт/ч. Электростанция призвана повысить энергоэффективность региона. Ожидается, что с ее запуском годовая экономия природного газа составит 6 млн кубометров, а выбросы углекислого газа сократятся на 10 тыс. т, пишет «Астрахань 24».

Новый объект был построен группой компаний «Хевел». До конца года планируется запуск еще двух солнечных электростанций суммарной мощностью 120 МВт.

Астраханская область является одним из самых солнечных регионов юга России, где фиксируется более 300 солнечных дней в году.