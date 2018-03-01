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Три человека погибли в двойном ДТП под Орлом

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По последним данным, три человека погибли в столкновении маршрутки с двумя фурами в Орловской области. ДТП произошло в районе 80-го км автодороги Орел–Тамбов.

Ресурс InfoOrel.ru приводит подробности случившегося. По этой информации, большегруз Scania столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автобусом «Луидор». В тот момент, когда один водитель и пассажиры пытались вытащить из кабины другого, на них налетел большегруз DAF. Фура насмерть сбила трех человек. Еще один госпитализирован.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте ДТП образовалась большая пробка. Автоинспекторы организовали объезд места аварии и регулируют транспортный поток.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Тульской области произошло столкновение автобуса с грузовиком. Пострадали 11 человек.

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