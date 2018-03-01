Двое младенцев-отказников умерли в Иркутской области

Следователи проверяют обстоятельства смерти в Иркутской области двух малышей, от которых ранее отказались родители.

Один из младенцев скончался в больнице Черемхова, о смерти второго сообщили врачи одного из медицинских учреждений Иркутска. По результатам анализов никаких возбудителей заболеваний у малышей не выявлено, сообщает ИА IrkutskMedia.

По данным следствия, у полугодовалого ребенка был диагноз ДЦП, а месячный малыш скончался в результате синдрома внезапной смерти.

Также иркутские следователи проводили проверку по факту смерти младенца после вакцинации. Мальчика госпитализировали через две недели после прививки, вскоре он скончался. Медики отрицают взаимосвязь между вакцинацией и смертью ребенка.