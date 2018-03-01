Двигатель отказал у лайнера «Саратовских авиалиний» в Домодедово

Як-42 совершил посадку в Домодедово с неработающим двигателем. Самолет выполнял рейс Ижевск–Москва. Он завершил полет на двух двигателях из трех. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.

Как сообщает ИА «Сусанин», перед снижением для захода на посадку сработала сигнализация неустойчивой работы двигателя. Командир воздушного судна принял решение выключить один из двигателей и продолжить полет по плану.

На борту находились 51 пассажир и семь членов экипажа. Як-43 принадлежит авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Портал iz.ru сообщал о том, что 11 февраля в Подмосковье через несколько минут после взлета из Домодедово потерпел крушение пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний». В катастрофе погибли 65 человек — пассажиры и члены экипажа.

По предварительным данным, самолет взорвался после удара о землю. До падения у него повреждений не было.