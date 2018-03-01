Командный центр по борьбе с атаками из космоса появится в Японии

Командный центр, который будет заниматься борьбой с угрозами в космосе и информационном пространстве, планируют создать в министерстве обороны Японии. Об этом сообщает издание «Никкэй» в среду, 28 февраля.

Издание отмечает, что данные направления станут приоритетными в новой программе национальной обороны Японии, которая будет составлена в конце 2018 года. Также министерство планирует увеличить количество сотрудников, которые будут заниматься безопасностью в интернете.

Сообщается, что новый командный центр может начать свою работу уже в 2020 году. В его подчинение войдет уже существующее подразделение кибербезопасности и новое подразделение по космическому мониторингу. Также в него войдут представители всех трех видов вооруженных сил Японии: воздушные силы самообороны, сухопутные силы самообороны и морские силы самообороны.

Подразделение космического мониторинга начнет работать в 2022 финансовом году. Однако в Минобороны считают, что новому командному центру может не хватать квалифицированных специалистов, которых еще только предстоит обучить.