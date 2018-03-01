Мирные жители Восточной Гуты по-прежнему не используют гумкоридор

Мирные жители пригорода сирийского Дамаска Восточной Гуты по-прежнему не используют гуманитарный коридор. Об этом сообщают сирийские СМИ в четверг, 1 марта.

Сообщается, что местный телеканал показал кадры, на которых виден гумкоридор, но по нему никто не идет. Ранее очевидцы утверждали, что районы Восточной Гуты до начала гуманитарной паузы подверглись артобстрелу и авиаударам, сообщает «Интерфакс».

Ранее портал iz.ru сообщал, что за последние сутки значительно возросло количество обращений к правозащитникам от мирных жителей Восточной Гуты с просьбой об эвакуации.