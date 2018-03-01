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Волгоградская область попала на карту нарушений прав СМИ

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Впервые на карту нарушений прав журналистов попала Волгоградская область. Регион включили в «оранжевую» зону. Это означает, что здесь на представителей прессы оказывается серьезное давление.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», эксперты центра правовой поддержки Общероссийского народного фронта (ОНФ) представили обновленную карту в рамках медиафорума «Право и справедливость». В этом году на ней отмечены 53 субъекта РФ. В общей сложности зафиксирован 221 случай давления на СМИ. Помимо Волгоградской области на карте впервые оказались Коми и Воронежская область.

Эксперты отметили, что приемы давления на журналистов стали жестче: растет число нападений на представителей прессы и количество угроз в адрес изданий. В то же время зафиксировано снижение количества необоснованных судебных претензий по отношению к СМИ.

Антилидерами рейтинга нарушений прав журналистов стали Иркутская область, Краснодарский и Приморский края. Якутия, Красноярский край и Ростовская область за год переместились в «красную» зону, являющуюся наиболее проблемной.

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