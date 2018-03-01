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В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали 11 человек

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Фото: пресс-служба МЧС России по Тульской области/71.mchs.gov.ru
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В ДТП с автобусом и грузовиком в Тульской области травмы получили 11 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя МВД по региону Сергей Сергейчев.

Инцидент произошел рано утром в четверг, 1 марта в 6:50 на трассе «Крым» в Заокском районе области. Автобус «Голден Грагон», который следовал из Тулы в Подмосковье, столкнулся со стоящим грузовым автомобилем «Ред Лайн». Известно, что в салоне автобуса находились рабочие. В результате ДТП пострадали 11 человек, один из которых был госпитализирован с переломами. Остальные десять человек отделались ушибами и ссадинами, сообщает сайт «Комсомольской правды в Туле». Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Воронежем.

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