В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали 11 человек

В ДТП с автобусом и грузовиком в Тульской области травмы получили 11 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя МВД по региону Сергей Сергейчев.

Инцидент произошел рано утром в четверг, 1 марта в 6:50 на трассе «Крым» в Заокском районе области. Автобус «Голден Грагон», который следовал из Тулы в Подмосковье, столкнулся со стоящим грузовым автомобилем «Ред Лайн». Известно, что в салоне автобуса находились рабочие. В результате ДТП пострадали 11 человек, один из которых был госпитализирован с переломами. Остальные десять человек отделались ушибами и ссадинами, сообщает сайт «Комсомольской правды в Туле». Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Воронежем.