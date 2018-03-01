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Мартовские «каникулы» увеличили для жителей Севастополя

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Власти Севастополя увеличили продолжительность праздничных дней, приуроченных к 8 марта, горожане будут отдыхать до 12 марта включительно.

Решение сделать понедельник нерабочим днем было принято на заседании правительства Севастополя. 8, 9, 10 и 11 марта уже запланированы производственным календарем как выходные дни для всей России, а на 12 марта переносится выходной с 19 марта, сообщает ИА SevastopolMedia. Таким образом, севастопольцы будут отдыхать пять дней подряд.

19 марта является выходным днем для Крымского полуострова в связи с празднованием воссоединения Крыма с Россией. За перенос выходного высказывались многие общественники.

Следующие продолжительные выходные россиян ждут 29, 30 апреля, 1 и 2 мая.

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