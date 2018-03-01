Строительство эстакады на Волоколамском шоссе завершат до конца года

Строительство эстакады на Волоколамском шоссе в районе улицы Академика Курчатова завершат до конца текущего года. Об этом в четверг сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Предстоит реконструировать и построить более километра дорог и возвести разворотную эстакаду, которая позволит автотранспорту беспрепятственно совершать левый поворот на улицу Академика Курчатова», — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва». Это снизит загруженность Волоколамского шоссе на участке от улицы Академика Курчатова до Канала имени Москвы.

Протяженность пролетной части эстакады составит 340,6 м, средняя ширина — 12 м. Благодаря этому движение транспорта сможет осуществляться по двум полосам.

В настоящее время проводятся работы по устройству буронабивных свай и ростверков под 12 опор конструкции.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшие годы в столице запланирована реконструкция нескольких крупных развязок.