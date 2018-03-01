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Психбольницу в Пензе оштрафовали за бездействие в устранении нарушений

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Психиатрическую больницу имени Евграфова в Пензе оштрафовали за бездействие в ликвидации нарушений. Она не устранила их в срок, установленный региональным управлением Роспотребнадзора.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», это выяснилось во время внеплановой проверки, которую провели сотрудники ведомства. Так, в большинстве отделений больницы по-прежнему не выдерживаются нормы по площади на одну койку, в одном из отделений облупилась краска на стенах и повреждено покрытие полов, также нет краски на потолке.

Результаты проверки были направлены в мировой суд, который вынес постановление о наложении штрафа на руководство психиатрической клиники. Его сумма — 10 тыс. рублей.

Портал iz.ru в феврале сообщал о том, что в Краснодаре открылась экспозиция «Свет души», на которой представлены работы пациентов местной психиатрической больницы. Более 100 картин раскрывают внутренний мир пациентов, считают организаторы выставки.

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