Застрявшего под капотом машины щенка спасли в Татарстане

В городе Елабуге в Татарстане спасли щенка, застрявшего под капотом автомобиля. Собака не пострадала, сейчас она находится в местном приюте.

Как сообщает ресурс ProKazan.ru со ссылкой на очевидцев, первой щенка заметила местная жительница. Голова животного намертво застряла под машиной. К женщине на помощь пришли волонтеры из приюта. К тому времени щенок уже покрылся инеем и начал замерзать без движения.

Владелец машины спустил колесо, однако собаку достать всё равно не получилось. Это удалось сделать лишь после того, как машину подняли.

Портал iz.ru 26 февраля сообщал о том, что спасатели МЧС помогли нерпе, застрявшей на льду в Авачинской бухте Петропавловска-Камчатского. Они перенесли животное в открытую воду.