Прямой эфир

Застрявшего под капотом машины щенка спасли в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Елабуге в Татарстане спасли щенка, застрявшего под капотом автомобиля. Собака не пострадала, сейчас она находится в местном приюте.

Как сообщает ресурс ProKazan.ru со ссылкой на очевидцев, первой щенка заметила местная жительница. Голова животного намертво застряла под машиной. К женщине на помощь пришли волонтеры из приюта. К тому времени щенок уже покрылся инеем и начал замерзать без движения.

Владелец машины спустил колесо, однако собаку достать всё равно не получилось. Это удалось сделать лишь после того, как машину подняли.

Портал iz.ru 26 февраля сообщал о том, что спасатели МЧС помогли нерпе, застрявшей на льду в Авачинской бухте Петропавловска-Камчатского. Они перенесли животное в открытую воду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Застрявшая на дереве панда рассмешила пользователей сети
Застрявшего в покрытой льдом реке лабрадора спасли в Великобритании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017