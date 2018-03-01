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Ефимова прокомментировала информацию о своем аресте в США

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала распространившиеся в СМИ сообщения о своем аресте в США.

«У меня всё хорошо. Готовлюсь к соревнованиям — в четверг начинаю выступать. В СМИ пишут громкие заголовки, не проверяя информацию. Не поддавайтесь на провокации», — уточнила Ефимова в комментарии RT.

Как ранее писал портал iz.ru, Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса 30 декабря 2017 года. Причиной задержания девушки стал «легкий проступок», сообщается на сайте полиции Лос-Анджелеса. 

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