Ефимова прокомментировала информацию о своем аресте в США

Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала распространившиеся в СМИ сообщения о своем аресте в США.

«У меня всё хорошо. Готовлюсь к соревнованиям — в четверг начинаю выступать. В СМИ пишут громкие заголовки, не проверяя информацию. Не поддавайтесь на провокации», — уточнила Ефимова в комментарии RT.

Как ранее писал портал iz.ru, Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса 30 декабря 2017 года. Причиной задержания девушки стал «легкий проступок», сообщается на сайте полиции Лос-Анджелеса.