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Бесплатные пешеходные экскурсии пройдут в Москве в марте

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Десять бесплатных пешеходных экскурсий по четырем маршрутам пройдут в Москве в марте. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

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Экскурсии, которые намечены на 9, 10, 13, 15, 16, и 17 марта будут посвящены истории фестивалей и ярмарок в российской столице. В ходе познавательных прогулок их участники узнают, что жители Москвы могли купить на городских улицах в XVIII – начале XX века в дни крупных праздников, а также о том, как в то время были организованы народные гулянья, сообщает РИАМО.

Прогулки пройдут по четырем маршрутам. Первый пройдет по Большой Пироговской улице и проезду Девичьего Поля, где экскурсантам расскажут подробности празднования Масленицы, Пасхи с XVI века. Второй экскурсионный маршрут пройдет по Новинскому бульвару, который появился в XIX веке на месте стены Земляного города и стал первым участком Садового кольца. Третий маршрут будет организован по Гоголевскому бульвару, где расскажут об истории гуляний в XVIII–XIX веках. Четвертая прогулка пройдет от Покровского до Яузовского бульвара. На ней расскажут об известных чайных магнатах Российской империи.

Продолжительность каждой экскурсии составит от 1,5 до 2 часов, а вести их будут гиды городского проекта «Гуляем по Москве». Для участия в экскурсиях необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта. В одну группу смогут войти до 60 человек.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского решил проводить для посетителей экскурсии за кулисы.  

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