Водолазы нашли вход в погреб затопленной усадьбы Мусиных-Пушкиных

Под Ярославлем обнаружен вход в винный погреб затопленной усадьбы Мусиных-Пушкиных. Его нашли участники разведывательно-водолазной команды Константина Богданова и сотрудники межрегиональной общественной организации «Третий Рим». Они исследовали место, где когда-то было село Борисоглеб.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», водолазы опустились на глубину в 6 м реки Устье. Им удалось обнаружить фундамент бывшей усадьбы и напоминающую люк крышку погреба или подвального помещения.

На то, что это был винный погреб, указывало большое количество разбитых винных бутылок. Они датируются второй половиной XIX – началом XX веков.

Исследовать это место команда Богданова планирует после мартовских праздников.