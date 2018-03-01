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Жителя Якутии отправили в колонию за пьяный наезд на шестерых детей

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В Якутии суд вынес обвинительный приговор в отношении пьяного водителя, который совершил наезд на группу детей, один из пострадавших скончался.

По данным следствия, мужчина на Toyota сбил несовершеннолетних на дороге «Борогон» вечером 14 октября 2017 года. Дети получили травмы разной степени тяжести, 15-летний подросток скончался в больнице. С места происшествия мужчина скрылся, не оказав помощь потерпевшим. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в случившемся, пишет ИА SakhaNews.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения». Он приговорен к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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