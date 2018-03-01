Новгородец требует возместить ущерб от ДТП из-за дорожной ямы

В Великом Новгороде мужчина два года судится по поводу ДТП, которое произошло из-за попадания колесом в дорожную яму, суд отменил первое решение о компенсации, а повторный процесс приостановил.

Новгородец на Mercedes-Benz попал в аварию на Колмовском мосту в 2016 году после того, как колесом угодил в выбоину. Эксперты оценили ущерб в 125 тыс. рублей. Мужчина обратился с иском в суд, ответчиком значилось муниципальное учреждение «Городское хозяйство». Позже в качестве ответчика также привлекли администрацию Великого Новгорода.

Новгородский районный суд удовлетворил иск, однако областной суд это решение отменил. Материалы были направлены в коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ. В январе 2018 года дело вновь рассмотрели в районном суде, когда водитель снизил свои требования до 86 тыс. рублей. Иск был удовлетворен лишь частично, пишет «Новгород.ру».

Сейчас материалы вновь переданы в областной суд, рассмотрение дела приостановлено из-за экспертизы.