СБ РФ назвал причину проведения антироссийской политики странами ЕС

Ряд стран проводят антироссийскую политику, так как надеются на получение дивидендов от США, хотя при этом власти этих государств понимают, что претензии к России несостоятельны, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

«Некоторые в Европе просто по инерции увязывают дальнейшее развитие сотрудничества с Россией с выполнением Минских соглашений, хотя, конечно же, хорошо понимают, кто и почему их не выполняет. А отдельные страны в надежде на получение дивидендов из-за океана в открытую становятся рупорами антироссийской политики», — сказал Венедиктов «РИА Новости».

Помощник секретаря Совета безопасности РФ также заявил, что европейская модель безопасности устарела, так как основана на принципах холодной войны. По мнению Венедиктова, Европа слишком сконцентрирована на НАТО и ставит свою безопасность в прямую зависимость от возглавляемого США альянса.