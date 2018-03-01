Врачи провели операцию по удалению опухоли у беременной в Приморье

Медики провели уникальную операцию по удалению опухоли у беременной женщины в Приморском крае, новообразование находилось в нескольких миллиметрах от эмбриона.

Женщина, которой потребовалось удаление миоматозных узлов, была на 16-й неделе беременности. Так как опухоль находилась в непосредственной близости от эмбриона, от врачей потребовалась высокая точность вмешательства. Благодаря врачам беременность удалось сохранить, в дальнейшем женщина успешно родила ребенка.

О сложном вмешательстве рассказали специалисты департамента здравоохранения региона. По их данным, специалисты роддома № 3 проводят хирургические вмешательства в самых сложных случаях. Служба эндоскопической хирургии проводит более 4 тыс. вмешательств ежегодно, для беременных операция возможна на сроке от 16 до 38 недель с последующим родоразрешением, пишет Vostokmedia.