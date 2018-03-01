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Новые требования ПДД вступают в силу в России в марте 2018 года

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Фото: Global Look Press/Christian Vorhofer
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Новые требования правил дорожного движения (ПДД), по которым водители, покинувшие машину в ночное время, должны быть в светоотражающем жилете, вступают в силу с 18 марта 2018 года.

Новые правила призваны улучшить статистику аварийности в ночное время, а также будут касаться дневного времени суток при ограниченной видимости на дорогах, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее портал iz.ru сообщал, что на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел России глава ведомства Владимир Колокольцев заявил о снижении числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 32% за последние пять лет.

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